ازمة كيانية وليس ازمة ديموقراطية.. الكنيست يحل ذاته ويقرر إجراء انتخابات في ايلول بعد فشل نتنياهو بتشكيل حكومة
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اولها “هوجان”.. 10 أعمال مصرية يرشحها الجمهور للفوز بـ “أفضل مسلسل رمضاني”

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