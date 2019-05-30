 الحالة الصحية للفنان المصري محمد نجم مستقرة رغم خطورتها

زار الفنان المصري، أشرف زكي، نقيب الممثلين، زميله الفنان الكوميدي، محمد نجم، في مستشفى ابن سينا، حيث يرقد الأخير في غرفة العناية المركزة، لمعاناته من جلطة دماغية وفشل كلوي.

وأكد أشرف زكي، خلال تصريحات صحفية، أن الحالة الصحية لمحمد نجم، شهدت تحسنًا نسبيًا خلال الساعات الماضية، لافتًا إلى أن حالته لا تلقى استجابة كاملة مع الأجهزة التي وُضعت له، إلا أن الأطباء أكدوا استقرار الحالة رغم خطورتها الشديدة.

وأضاف زكي، أن هناك عددًا من الفنانين قاموا بزيارة محمد نجم، رغم عدم دخولهم غرفة العناية، لكنهم حرصوا على الحضور لمواساة ابنه ”شريف“ الذي يُعاني من حالة نفسية صعبة بسبب مرض والده.

وأكد أنه من بين الفنانين الذين قاموا بزيارته: محمد هنيدي، وشيرين، ونهال عنبر، وعمرو عبد الجليل، ومنير مكرم، وأحمد الحلواني.

يُذكر أن الفنان محمد نجم قد أثرى المسرح المصري، والسينما، والتلفزيون، بالعديد من أعماله، حيث بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، وأسس مسرحًا يحمل اسمه.