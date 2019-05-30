اخماد حريق مركبة اثر تدهورها في الزرقاء.. ولا اصابات

تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء اليوم الخميس، مع حادث تدهور مركبة واشتعالها في منطقة البتراوي .

وقالت المديرية في بيان لها، ان فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق دون أن يتسبب في اية اصابات.