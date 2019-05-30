اخماد حريق مركبة اثر تدهورها في الزرقاء.. ولا اصابات

تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء اليوم الخميس، مع حادث تدهور مركبة واشتعالها في منطقة البتراوي .
وقالت المديرية في بيان لها، ان فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق دون أن يتسبب في اية اصابات.
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء اليوم الخميس، مع حادث تدهور مركبة واشتعالها في منطقة البتراوي .
وقالت المديرية في بيان لها، ان فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق دون أن يتسبب في اية اصابات.
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