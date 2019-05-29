شركة “مياهنا” تسارع لتصويب تغير طفيف بنوعية المياه في مخيم الحسين

قال شركة مياه الاردن “مياهنا” انها سيطرت على تغير طفيف في نوعية مياه الشرب بشارعي25 و 26 العلوي في مخيم الحسين بالعاصمة عمان مساء امس.

وذكرت الشركة في بيان أن اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين أفاد بتغير نوعية المياه في منزله، وعلى الفور توجهت فرق الشركة الفنية ونفذت مسحا شاملا لمنطقة الشكوى، حيث تم عزل المنطقة وفصل 30 وصلة منزلية احترازياً.

وافادت بأن جميع الإجراءات التصويبية تتم بالتنسيق مع المختصين في سلطة المياه ووزارة الصحة، وانها زودت المواطنين في منطقة الشكوى بالمياه بواسطة صهاريج الشركة.

وقالت ان الفرق الفنية اتخذت الاجراءات التصويبية اللازمة لإعادة المياه إلى المنطقة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية وبالتنسيق مع المختبرات المركزية في سلطة المياه ووزارة الصحة ومختبرات الشركة.