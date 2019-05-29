الدفاع المدني يتولى اسعاف 10 مصابين بحادثي سير واخماد حريقين

اصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض اثر حادث تصادم وقع اليوم الاربعاء، بين مركبتين بمنطقة العدنانية بالكرك، وفق ما اعلنه الدفاع المدني في بيان اليوم .

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

كما أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض، إثر حادث تصادم وقع ما بين ثلاث مركبات في منطقة الربة بالكرك.

وقالت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني ان فرق الدفاع المدني قامت بالتعامل مع الحادث ونقل الإصابات إلى مستشفى الأمير علي بن الحسين ومستشفى الكرك الحكومي، مشيرة إلى ان الحالة العامة للإصابات مابين البالغة والمتوسطة.

هذا وقد تمكنت كوادر الدفاع المدني في المفرق من اخماد حريق شب في منطقة الزعتري.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني ان فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه، مشيرة إلى انه لم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح.

كما تعاملت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني العقبة مع حريق مركبة محملة بأجهزة كهربائية في منطقة نزول النقب، بحسب ما اعلنه الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني، ان فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق، موضحة ان سبب الحريق يعود الى حدوث تماس كهربائي.