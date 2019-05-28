هل يتأجل طرح ”صفقة القرن“ لما بعد اعادة انتخابات الكنيست؟؟

زادت احتمالات إجراء انتخابات عامة في إسرائيل، تحت ظل المصاعب التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة، وذلك بعد ستة أسابيع فقط من فوزه في انتخابات أبريل/نيسان.

وكان تصويت الكنيست يوم امس الإثنين بحل نفسه إجراء مبدئيًا فقط، وهو ما يعني أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى حل للأزمة في المحادثات الهادفة لتشكيل ائتلاف وتفادي الانتخابات.

وإن لم يحدث ذلك بحلول الموعد النهائي المقرر الأربعاء المقبل ، فسيجري الكنيست ثلاث عمليات تصويت أخرى لإتمام حل المجلس، وسيحدد موعدًا للانتخابات خلال خمسة أشهر.

وعليه، فلربما يؤدي هذا الوضع إلى تأجيل إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بشأن السلام في الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن يكشف فريق ترامب، بقيادة مستشاره لشؤون الشرق الأوسط وصهره جاريد كوشنر، عن هذه الخطة خلال مؤتمر استثمار دولي في البحرين في أواخر يونيو/حزيران.

والاحتمالات ضعيفة بالنسبة لحدوث انفراجة، وربما تؤدي الانتخابات الإسرائيلية إلى تأجيل إعلان الخطة لفترة أخرى، لأن ترامب يريد انتظار وجود حكومة في إسرائيل قبل أن يمضي قدمًا.

وكان ترامب قد أطلق على هذه الخطة اسم ”صفقة القرن“ لكن المسؤولين الفلسطينيين رفضوا هذا المسعى الأمريكي، وقالوا إن لديهم اعتقادًا بأنه سيكون منحازًا بدرجة كبيرة لصالح إسرائيل.