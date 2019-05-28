كراهية تاريخية.. ميركل تعلن ان كل كنيس او مدرسة او مؤسسة يهودية في المانيا تحتاج لحماية امنية

تطرقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى الاعتداءات التي يتعرض لها أبناء الجالية اليهودية في المانيا وقالت إنه لا توجد مؤسسة يهودية في ألمانيا لا تحتاج إلى الحماية الامنية.

ففي مقابلة مع شبكة CNN، اليوم الثلاثاء، أوضحت ميركل أن ألمانيا يجب ألاّ تتسامح مع مظاهر العداء للسامية، وذلك على ضوء العاصفة التي أحدثها مسؤول ألماني بقوله إنه لا ينصح اليهود بارتداء قلنسوة في أي مكان في المانيا حفاظا على سلامتهم.

وقالت ميركل: “كان هناك دائما معادون للسامية بيننا. لسوء الحظ، حتى يومنا هذا، ما من كنيس أو حضانة أطفال يهود أو مدرسة يهودية ليست بحاجة الى الحماية الأمنية بواسطة رجال شرطة ألمان”. وتابعت ميركل إن هذه ظاهرة صعبة يجب عدم التهادن معها.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الحكومة الألمانية في وقت سابق من هذا الشهر، فإن عدد الحوادث المعادية للسامية والمناهضة للمهاجرين في ارتفاع في ألمانيا، على الرغم من انخفاض الجرائم ذات الدوافع السياسية.

وكانت تصريحات ادلى بها مفوض معاداة السامية وأحد كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية، فيليكس كلاين، التي قال فيها إنه لا يوصي اليهود بارتداء قلنسوة في أماكن معينة، قد أثارت عاصفة من ردود الأفعال وأثارت حملة خاصة شنتها صحيفة “هابيلد” الشهيرة. وضمن الحملة، نشرت الصحيفة قلنسوة “كيبا” يمكن قصها وضعها على الرأس.