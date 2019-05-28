عباس يرفض صفقة القرن ويصفها بـ “صفقة العار” والسنوار يتعهد نيابة عن حركة حماس باسقاطها 

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم امس الاثنين إن حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ بالقضية السياسية، وإن صفقة القرن التي وصفها ”بصفقة العار“ ستذهب إلى ”الجحيم“.

وسيطرح البيت الأبيض الجزء الأول من خطة الرئيس دونالد ترامب التي طال انتظارها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مؤتمر بالبحرين أواخر يونيو حزيران.

ومن المتوقع أن تشجع الخطة، التي وصفها ترامب بأنها ”صفقة القرن“، الدول العربية المانحة على الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل معالجة القضايا السياسية الشائكة التي تمثل جوهر الصراع.

لكن عباس قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) امس الاثنين ”إن من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياسية بامتياز“.

وأضاف عباس خلال حفل تكريم المتبرعين لمؤسسة محمود عباس، الذي أقيم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله مساء الاثنين ”قضيتنا تتقدم خطوة خطوة وسنصل بإذن الله إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وستذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم بإذن الله، وسيذهب المشروع الاقتصادي الذين يعملون على عقده الشهر المقبل ليقدموا لنا أوهاما كذلك إلى الجحيم“.

وقال عباس خلال الحفل الذي حضره عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الاقتصادية: ”نحن قلنا كلمتنا ونقولها في كل وقت وأصدرنا البيانات اللازمة بأننا لن نقبل بهذا الاجتماع ونتائجه، لأنهم يبيعون لنا الأوهام التي لن يصل شيء منها إطلاقا، ونحن لسنا بحاجة لدعمهم لأننا بفضل جهود أبناء شعبنا الفلسطيني وجهود أمثالكم قادرون على أن نبني دولة عصرية حديثة بكل امتياز“.

كان واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد قال يوم امس الاثنين إن عباس سيطالب بمقاطعة مؤتمر البحرين.

وقال أبو يوسف: ”ان الرئيس عباس سيلقي خطابا أمام القمتين العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية يطالب المشاركين فيهما بعدم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي تنظمها الإدارة الأمريكية في البحرين الشهر القادم ضمن صفقة العار الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية“.

وتستضيف السعودية قبل نهاية شهر رمضان قمتين واحدة للدول العربية وأخرى خليجية إضافة إلى القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وعلى صعيد متصل، نقل موقع القناة 7 العبرية عن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار قوله إن حركته قادرة على افشال خطط إسرائيل وترامب.

وأضاف موقع القناة العبرية، أن رئيس حركة حماس في غزة التقى بشبان فلسطينيين، مؤكدا قدرة حركته تعطيل ما تخطط له إسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة الخطة المعروفة بـ “صفقة ترامب”.

وتحدث السنوار عن حجم قوات حركته، مؤكداً أنها تمتلك آلاف مرابض الصواريخ لا يتوقعها أحد، وأن حماس أقوى مما كانت عليه في السابق.