جمعية حماية المستهلك تدعو المواطنين للانتباه لمصداقية عروض مستلزمات العيد

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك رباب البيوت الى شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك، خاصة ملابس الأطفال من خلال إجراء المقارنات في الأسعار والانتباه الى مدى مصداقية العروض المقدمة من بعض المحال.

وحث رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ربات البيوت على عدم تأخير الشراء الى ليلة العيد تحسبا لعدم تعرضهن للاستغلال من قبل بعض التجار ضعيفي النفوس والحصول على سلع ذات جودة عالية وأسعار عادلة.

ودعت الجمعية في بيان الأسر الى الحصول على فاتورة الشراء من المحلات والاحتفاظ بها لغايات استعمالها في حال أرادت أن تقوم باستبدال البضاعة أو تعرضها لبعض عمليات الغش والإستغلال في نوع السلعة وهو ما يحفظ حقها.

كما دعت التجار الى مراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين والاكتفاء بهوامش أرباح معتدلة ومقبولة، إضافة الى ضرورة عدم التلاعب بنوعيات السلع أو ممارسة الغش والتدليس بشأن منشأها.

وطالبت الجهات الرقابية بضرورة تكثيف جولاتها الرقابية على الاسواق قبيل عيد الفطر المبارك، لا سيما محلات بيع الملابس والحلويات التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لاستقبال العيد.