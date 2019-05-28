توعك رجاء الجداوي سببه اصرارها على الصوم وسط موجة الحر الاخيرة

قالت الفنانة رجاء الجداوى، إن حالتها الصحية مستقرة، وإنها كانت تعانى من ارتفاع طفيف في ضغط الدم مع إحساس بالدوخة، بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة في اليومين الماضيين، ومع إصرارها على الصوم نتج شعور بالأعياء.

وأضافت في تصريح صحفي أن ابنتها أميرة قد أصرت على اصطحابها لأحد المستشفيات في المهندسين للاطمئنان على صحتها، وإجراء بعض الفحوصات والتي جاءت جميعها مطمئنة.

ومن المقرر أن تغادر الفنانة رجاء الجداوى المستشفي غدًا، أو بعد غد، على أقصي تقدير.

وشكرت الجداوى جمهورها وأصدقاءها الذين أحاطوها بكلمات الحب، موضحة أن تلك الحالة من الاهتمام والرعاية تكفي لتساعدها على تجاوز أي محنة.

وكانت النجمة الكبيرة قد عادت من دبي خلال الأيام الماضية، بعد زيارة قصيرة على هامش مشاركتها في احتفالية خاصة لإحدى مصممات الأزياء.