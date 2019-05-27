نسائم اليابان تُطيّر فستان ميلانيا وتدفعها للتستر سريعاً بيديها/ فيديو

تعرضت زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، لموقف محرج خلال زيارتها لليابان امس الاول السبت، برفقة زوجها دونالد ترامب.

فخلال نزولها برفقة زوجها دونالد ترامب، اضطرت ميلانيا إلى ترك يد زوجها على السلم لتسارع إلى التقاط فستانها الذي ترتديه.

أظهر مقطع فيديو لحظة نزولها من الطائرة الرئاسية الأمريكية في مطار طوكيو، الفستان الذي ترتديه قد بدأ بالتطاير، بسبب الرياح القوية.

الأمر الذي سبَب إحراجا لميلانيا، لتلتقطه بيديها؛ خشية أن ترفعه الرياح أكثر، وقد التقطت عدسات الكاميرات هذه اللحظة بسرعة كبيرة.

ويقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى اليابان تستمر أربعة أيام، ويعتبر أول ضيف رسمي يزور اليابان منذ تولى الإمبراطور ناروهيتو العرش في الأول من أيار/مايو الجاري.