محكمة مصرية ترفض دعوى لوقف البرنامج المثير “رامز في الشلال”

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر برفض الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لوقف برنامج “رامز في الشلال”، وألزمت المدعي بالمصروفات.

وقبلت المحكمة الدفع بعدم خضوع قناة MBC لقوانين المجلس الأعلى للإعلام في مصر.

وقالت المحكمة إن انتفاء القرار الإداري يعود إلى اعتبار أن قناة MBC شركة ومؤسسة طبقا لقوانين المنطقة الحرة الإعلامية بدولة الإمارات، وتبث برامجها من الخارج عن طريق شراء ترددات من شركة النايل سات.

واتهم رئيس الزمالك قناة “MBC مصر” بأنها دأبت خلال السنوات الماضية على إنتاج برنامج هزلي يقدمه رامز جلال، ويقوم بإعداده والاتفاق مع ضيوف البرنامج المخرج اللبناني جاد شويري، الذي يشتهر بأنه مخرج التعري ولا تخلو أغانيه من المشاهد والإيحاءات الجنسية.

وقال رئيس الزمالك، إنه “في أولى حلقات البرنامج في بداية شهر رمضان استضاف راقصة وكانت الحلقة صادمة لشعب مصر وللأسرة المصرية وقامت هذه الراقصة بوصلة من السباب وبألفاظ نابية وخادشة للحياء والذوق العام”، مضيفا أن البرنامج يخالف الأصول والقيم.

وصرح بأن محتوى البرنامج الذي يقدمه رامز جلال قد يتسبب في الأزمات القلبية والصحية للضيوف وهي ما تمثل جرائم الشروع في القتل قانونيا.

يذكر أن برنامج المقالب “رامز في الشلال” والذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، قد أثار جدلا كبيرا فور عرضه في رمضان، بسبب طريقة إيقاعه بضحاياه، وقيامه بنطق بعض الألفاظ التي يصفها البعض بأنها غير لائقة.