احصائية مفجعة.. حوادث السير تكبد الاردن 571 وفاة و16 الف اصابة و313 مليون دينار خلال العام الماضي 
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لأول مرة في التاريخ.. مسلم يعلن ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا خلفاً لتيريزا ماي

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