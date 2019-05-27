فريق الدفاع عن آلاء بشير ينفي تورطها بالعمل مع داعش     

أكد فريق الدفاع عن آلاء بشير المعتقلة لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أن التهمة التي يتم التحقيق مع آلاء بخصوصها، هي “إثارة النعرات العنصرية” وليس كما تم ترويجه.

وكان مسؤول فلسطيني قد زعم أن الشابة بشير، سعت لتنفيذ “عمليّة تفجيريّة لصالح “داعش” داخل إسرائيل”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وبحسب الموقع، فإن قوات الأمن الوقائي، اعتقلت بشير من قرية جينصافوط قضاء قلقيلية، وهي مدرسّة تربيّة دينيّة، اعتقلتها قوّة من الأمن الوقائي تتألف من 25 عنصرًا، من داخل مسجد القريّة، دون إبراز أي وثيقة رسمية بالتفتيش أو أمر الاعتقال أو توجيه أي تهمة لها.

وأدّى الاعتقال بهذه الصورة، من داخل مسجد وبدون إبراز أوراق رسميّة، إلى موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي تجاه تصرّفات أمن السلطة، الذي دفعه الغضب إلى إصدار “بيان غامض وغير عادي” أرجع فيه الاعتقال إلى “خطة تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة”، دون أن يتم تقديم مزيًدًا من التفاصيل.