غرائب سياحية.. شواطئ ثاني اكبر جزر الكناري تتكون من “الفشار”

تمتاز جزيرة فويرتيفنتورا، ثاني أكبر جزر الكناري، بشواطئها الرملية البيضاء، إلا أن القليل هم فقط من يعرفون أن هذه الجزيرة لديها واحدة من أكثر الشواطئ غرابة في العالم، إذ تبدو وكأنها مصنوعة من الفشار.

وذكر موقع “نوتيتسي دلموندو” الإيطالي أن شاطئ الفشار في فويرتيفنتورا، يبدو وكأنه مغطى بالفعل بملايين من حبات الفشار الأبيض المنتفخ، وقد يظن البعض من الوهلة الأولى أن هذا الفشار حقيقي قد ألقاه شخص لسبب ما، ولكن في الواقع “الفشار” هي الأحجار المرجانية، التي اتخذت هذا الشكل أيضا بسبب آثار الرياح والتيارات والمد والجزر.

ويقع شاطئ “الفشار” في نهاية طريق ترابي شمال غرب كوراليخو، ولا يعتبر هذا الشاطئ من بين مناطق الجذب الرئيسية في فويرتيفنتورا، لأن الفشار الحجري ليس مريحا للمشي تمامًا مثل الرمال، ولكنه اكتسب شعبية فقط في السنوات الأخيرة، بفضل شبكات التواصل الاجتماعي.