ضبط مليون حبة مخدرة بمركز جابر كانت في طريقها لدولة مجاورة

تمكنت ادارة مكافحة المخدرات والجمارك والاجهزة الامنية في مركز حدود جابر، من ضبط ما يقارب مليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان، اليوم الاثنين، انه ونتيجة للتنسيق والعمل المشترك للعاملين في المركز لمنع دخول المخدرات للمملكة فقد تمكن العاملون في ادارة مكافحة المخدرات والجمارك الاردنية والاجهزة الامنية العاملين في مركز حدود جابر ظهر اليوم، من ضبط شاحنتين يقودهما شخصان من جنسية عربية محملتان بقفف ومعالف اغنام “كوشوك”. واضاف انه وبتفتيش الشاحنتين ضبط بداخلهما كمية تقدر بمليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة اخفيت بطريقة سرية، وكانت في طريقها لاحدى الدول المجاورة. وبوشرت التحقيقات.

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