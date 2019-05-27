اكتشاف جثة رجل خمسيني قتل بالرصاص على طريق الزرقاء/ جرش

عثرت مرتبات شرطة الزرقاء صباح اليوم الاثنين على جثة رجل خمسيني تعرض لعيارات نارية في منطقة القنية على طريق الزرقاء جرش، وفق مصدر امني .

وقال المصدر بأن بلاغا ورد الى مديرية شرطة الزرقاء فجر اليوم الاثنين عن اختفاء خمسيني بعد ساعة الافطار .

واضاف المصدر بأن الخمسيني اتجه الى منطقة صروت لمقابلة احد الاشخاص لاستلام مبلغ مالي يقدر بعشرة الاف دينار، بدل شيكات كانت بحوزتة بحسب ادعاء الاهل .

ولفت المصدر بأن مدير شرطة الزرقاء العميد الدكتور علي الزعبي وفور ورود بلاغ اختفاء الخمسيني قام بتشكيل فرق للبحث وتمشيط كامل للمنطقة .

وبين المصدر بأن احدى فرق شرطة الزرقاء قد عثرت على الجثة في منطقة القنية ملقاة بجانب شجرة وتعرضها لعيارين ناريين الاول في الرأس والاخر في الصدر .

ولفت المصدر انه تم فتح تحقيق في الحادثة واستدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام، مشيرا الى العثور على اداة الجريمة (المسدس) ملقى بجانب الجثة.