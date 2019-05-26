مجلس التعليم العالي يرسم “خارطة طريق” للطلبة الاردنيين الدارسين بالسودان 

أقر مجلس التعليم العالي في جلسة عقدها الخميس الماضي إجراءات التعامل مع الطلبة الأردنيين الدراسين في السودان، والبالغ عددهم (445) طالبا وطالبة.

ووفقا للإجراءات المتعلقة بطلبة الطب وطب الاسنان، فإنه يسمح لطلبة السنوات السادسة والخامسة والرابعة الالتحاق بجامعات منتظمة التدريس ومعتـرف بها من قِبل وزارة التعليم العالي وفي بلد ثالث غير السودان أو الأردن ويُعفون من شرط دراسة ما نسبته(50 %) من متطلبات الخطة الدراسية المطلوبة لمعادلة الدرجة الجامعية الأولى في الجامعة التي سيتخرج منها الطالب.

كما سمحت لطلبة السنوات (الثالثة، الثانية، الأولى) الالتحاق بجامعات منتظمة التدريس ومعترف بها من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي بلد ثالث غير السودان أو الأردن، مع إعفائهم – إن اقتضت الحاجة – من شرط دراسة ما نسبته (50%) من متطلبات الخطة الدراسية المطلوبة لمعادلة الدرجة الجامعية الأولى في الجامعة التي سيتخرج منها الطالب.

كما أتاحت الإجراءات لطلبة السنتين (الثالثة والثانية) القدوم للأردن للالتحاق بكليات طب أو طب أسنان فيه، شريطة خضوعهم لامتحان تقييم قدرات لوضعهم في السنة الأكاديمية المناسبة لمستواهم، وعليهم القبول بذلك، ويكون قبولهم على البرنامج الموازي، وفي كل الأحوال يجب أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادلها (80 %) فما فوق.

كما يمكن لطلبة السنة الأولى القدوم للأردن للإلتحاق بالسنة الأولى بكليات طب أو طب أسنان فيه، ويكون قبولهم على البرنامج الموازي، وفي كل الأحوال يجب أن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة أو ما يعادلها (80٪) فما فوق.

ونصت الإجراءات على أن يُلحق الطلبة الذين لا يحققون شرط معدل الثانوية العامة أو مايعادلها والبالغ (80%) فما فوق بكليات أخرى في الجامعات الأردنية، شريطة أن لا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة أو يعادلها عن الحدود الدنيا لمعادلة الشهادات غير الأردنية في الأردن.

وبينت أنه يتم توزيع الطلبة حسب آليات القبول الموحد، بحيث يقسم الطلبة على الكليات حسب تسلسل معدل الامتحان التقييمي وبالتساوي (الأعلى فالأدنى)، كل سنة على حدة وحسب الجامعة التي يرغبها.

وبحسب الاجراءات فإن امتحان تقييم القدرات سيكون في مواد السنة الدراسية التي تسبق السنة الملتحق بها في السودان، مع التنويه إلى ان أي طالب لا يوضع في مستوى أعلى من مستوى السنة الدراسية التي كان فيها في السودان.

بالنسبة للطلبة الموفدين من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تستمر الوزارة في دفع المخصصات السنوية التي كانت تدفعها لهم سابقاً وهم في السودان ولحين تخرجهم في حال التحاقهم بجامعة خارج الأردن ولا تتحمل الوزارة الرسوم الجامعية.

وسمحت للطلبة الموفدين من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الالتحاق في البرنامج العادي في حال رغبتهم استكمال دراستهم في الجامعات الرسمية.

أما فيما يتعلق بالتخصصات غير الطبية، يُسمح لهم بالانتقال إلى جامعة أخرى وتطبق عليهم شروط معادلة المواد المعمول بها في الجامعة المنتقل إليها شريطة أن لا يقل المعدل في الثانوية العامة أو يعادلها عن الحدود الدنيا لمعادلة الشهادات غير الأردنية في الأردن.