في تقرير لـ "رويترز".. تركيا ترسل شحنات من الأسلحة لعصابات الارهابيين لتمكينها من التصدي للجيش السوري في ريف حماه
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جرينتش+2 12:50
في تقرير لـ “رويترز”.. تركيا ترسل شحنات من الأسلحة لعصابات الارهابيين لتمكينها من التصدي للجيش السوري في ريف حماه

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