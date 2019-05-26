في تقرير لـ "رويترز".. تركيا ترسل شحنات من الأسلحة لعصابات الارهابيين لتمكينها من التصدي للجيش السوري في ريف حماه
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جرينتش+2 12:47
حسن نصرالله يربط بين التصعيد الامريكي مع إيران والتهيئة لطرح “صفقة القرن”

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