توسط لاحتوائها الملك السعودي.. “الغراب الاسود” يشعل أزمة بين البحرين والإمارات 

في تقرير لـ "رويترز".. تركيا ترسل شحنات من الأسلحة لعصابات الارهابيين لتمكينها من التصدي للجيش السوري في ريف حماه
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جرينتش+2 12:49
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