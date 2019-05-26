إسماعيل يس.. ملك الكوميديا المصرية تزوج 3 مرات ومات بنوبة قلبية

حلت يوم امس الاول الجمعة، الموافق 24 مايو/ايار، ذكرى وفاة الفنان الكوميدي “إسماعيل ياسين” الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الرائعة، والتي ما زالت محفورة في الأذهان، وفي هذا السياق، تستعرض «الأخبار كلاسيك»، أبرز معلومات عن الفنان «سمعة».

– ولد في محافظة السويس وانتقل إلي القاهرة، في بدايات الثلاثينيات لكي يبحث عن مشواره الفني كمطرب، إلا أن شكله وخفة ظله حجبا عنه النجاح في الغناء.

– امتلك إسماعيل الصفات التي جعلت منه نجما من نجوم الاستعراض، حيث إنه مطرب و‌مونولوجست وممثل، وظل أحد رواد هذا الفن على امتداد عشر سنوات من عام 1935 إلى عام 1945.

– من أبرز أعماله الفنية التي أنتجت باسمه بعد أن أنتجت أفلام باسم ليلى مراد مثل “إسماعيل ياسين في متحف الشمع، وإسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، وإسماعيل ياسين في الجيش، وإسماعيل ياسين بوليس حربي، وإسماعيل ياسين في الطيران، وإسماعيل ياسين في البحرية، وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين”.

– تزوج إسماعيل ياسين 3 مرات، ولم ينجب غير ولد واحد هو المخرج الراحل “ياسين إسماعيل ياسين” من زوجته الأخيرة السيدة “فوزية”.

– ولكن في الفترة الأخيرة من حياة الفنان إسماعيل ياسين تعثرت مسيرته الفنية فقد شهد عام 1961 انحسار الأضواء عن إسماعيل ياسين تدريجيًا، وذلك لعدة أسباب من بينها إصابته بمرض القلب.

– فوجيء بتراكم الضرائب عليه وأصبح مطاردًا بالديون.

– وفى 24 مايو/ايار 1972 أصابته أزمة قلبية توفى على إثرها الفنان إسماعيل يس عن عمر ناهز 59 عاما.