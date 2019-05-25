وفاة شاب غرقاً في قناة الملك عبد الله بمنطقة العدسية

لقي اليوم السبت شاب مصرعه غرقاً في قناة الملك عبدالله، في منطقة العدسية التابعة للواء الغور الشمالي.

وقد تمكنت كوادر الدفاع المدني من انتشال جثة الشاب الغارق، وتم إخلائها على مستشفى معاذ بن جبل الحكومي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة.