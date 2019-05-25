وسوف يطالب أصالة بالاعتذار للشعب السوري اذا ارادت العودة لدمشق

عاتب المطرب السوري جورج وسوف مواطنته المطربة أصالة نصري على انتقادها الجيش السوري، داعيا إياها للاعتذار من الشعب السوري، إذا ما كانت قد توفرت لديها الرغبة في العودة إلى البلاد.

وقال وسوف عبر برنامج “عايشة شو” على شاشة “النهار” المصرية: “أصالة فنانة وبتغني حلو وبنت بلدي سوريا، وبفرح لما تكون ناجحة، وعندما أخبروني أنها ستعود إلى وطنها سوريا أنا فرحت، ولن يرفضها أحد، لكن اللي غلطت معهم المفروض تعتذر لهم”.

وأضاف: “المفروض تعتذر من شعبها ومن الجيش… ويا رب يحمي سوريا وكل بلد عربي من الحروب والدم والذبح والظلم”.

وكانت أصالة قد اتخذت موقفا معارضاً للسلطات السورية على خلفية الأحداث في سوريا.