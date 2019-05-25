السيسي وعباس يتطوعان للمساهمة في اخماد حرائق اشعلتها موجة الحر باسرائيل

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو امس الجمعة، أن مصر والسلطة الفلسطينية قدمّتا المساعدة لبلاده، في إخماد موجة الحرائق التي اجتاحتها، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

وقال نتنياهو، إن “مصر أرسلت إلى إسرائيل طائرتين لإخماد الحرائق، في حين أرسلت السلطة الفلسطينية سيارتي إخماد للحرائق”. وتفنّد تصريحات نتنياهو هذه، البيان الذي أصدرته الخميس، سلطة إخماد الحرائق الإسرائيلية، ونفت فيه تلقيها مساعدات.

وجاءت أقوال نتنياهو، في جلسة عقدت لـ “تقدير الموقف” في غرفة القيادة في غابة “بن شيمين” قرب القدس، مع وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان. وتلقى نتنياهو وإردان في الجلسة، معلومات عن حالات الحرائق والاستعداد لتجددها.

وأضاف نتنياهو “توجّهنا للعديد من الجهات لمساعدتنا، ونقدّر المساعدة جدا”، وتابع “أتقدم بالشكر لصديقي الرئيس المصري السيسي. تلقينا مساعدة من آخرين أيضا، من السلطة الفلسطينية وجهات أخرى”. ومضى يقول “أقدم الشكر الجزيل، على استعداد العديد من جيراننا لمساعدتنا في أوقات الشدة، كما نساعدهم”.

وشاركت السلطة الفلسطينية، ودول عربية أخرى في إخماد الحرائق التي اجتاحت سفوح جبال الكرمل في حيفا شمال إسرائيل في العام 2010.

وفي سياق متصل، أرسلت قبرص طارئتين إلى إسرائيل لمساعدتها في إخماد الحرائق. وذكر سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، أن 4 طائرات من قبرص وإيطاليا، في طريقا إلى إسرائيل.