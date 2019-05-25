الرئيس السابق للموساد يكشف عن تعاون وثيق وقديم مع الاستخبارات السعودية

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن “الرئيس السابق للموساد تامير باردو قد كشف بشكلٍ غير مباشر عن لقاء جمعه بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق مايكل موريل يوم الأربعاء الفائت”.

وأضافت الصحيفة تقول، أن “الإثنين كانا يتناقشان في قوة التعاون بين الوكلاء الإسرائيليين ووكالات الاستخبارات في مختلف البلدان، حيث بدأ باردو يعدد العديد ممن يتعاون معهم الموساد، ثم بشكل غير متوقع ذكر السعوديين، لافتاً إلى أنهم، الموساد وعملاء المخابرات السعودية، يتواصلون ومنسجمون بشكل جيد”.

باردو قال خلال اللقاء أيضاً “يمكنك أن تكون عدواً عندما تخرج من الغرفة، لكن عندما تكون جالساً معنا، يمكنك تبادل الخبرات الخاصة بك، يمكنك التحدث كثيراً، ويمكنك التعامل مع العديد من العقبات”.

وأضاف “يمكنهم قتال بعضهم البعض بشكل جيد للغاية، لكن يمكنهم التحدث والتواصل أيضاً بشكل جيد للغاية”، وفق ما ذكرته الصحيفة.

وبحسب الصحيفة فإن تصريح باردو يؤرّخ أن التعاون الاستخباري الإسرائيلي السعودي يعود إلى فترة سابقة، حيث إنه شغل منصب مدير الموساد من عام 2011 لغاية مارس/ آذار 2016.