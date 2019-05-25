سورية تعلن ان الإشاعات حول استخدام أسلحة كيميائية لن تثني جيشها عن مواصلة الحرب ضد الإرهابيين وتحرير ادلب
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جرينتش+2 04:09
الدفاع المدني والقوات المسلحة والأمن العام ووزارة الزراعة تسيطر على حريق بطول 7 كلم امتد من الأراضي المحتلة

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