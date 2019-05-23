وفاة شخص اثر دهسه وسقوطه في نفق الدوار السابع بجبل عمان

توفي اليوم شخص اثر دهسه من قبل مركبة، وسقوطه أسفل نفق الدوار السابع بجبل عمان .
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الاسعاف قامت بإخلاء الوفاة إلى مستشفى دار السلام.
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
توفي اليوم شخص اثر دهسه من قبل مركبة، وسقوطه أسفل نفق الدوار السابع بجبل عمان .
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الاسعاف قامت بإخلاء الوفاة إلى مستشفى دار السلام.
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