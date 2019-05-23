طالب يعتدي بالضرب على معلم في مدرسة بمحافظة الزرقاء

اعلنت نقابة المعلمين إن ضابطاً في مركز أمن لواء الهاشمية قد تهجم اليوم الخميس، على معلمين من مدرسة الشهيد راشد الزيود في لواء الهاشمية في محافظة الزرقاء بعد توجههم إلى المركز لتقديم شكوى بحق طالب وذويه إثر اعتدائهم على معلم في المدرسة.

وقال معلمون في المدرسة إن الضابط اعتدى لفظيًا على المعلمين بعد حضورهم إلى المركز الأمني لتقديم شكوى بحق طالب وذويه، وقام بطردهم من المركز وهدد بحجزهم جميعًا.

وتتابع نقابة المعلمين ممثلة بنقيب المعلمين في هذه الأثناء القضية مع كافة المسؤولين في اللواء ووزير الداخلية، منوّهة إلى أنه ستلجأ إلى الإضراب العام على مستوى المملكة في حال توقيف أي من المعلمين.

وكان طالب قد اعتدى اليوم على معلم بالضرب خلال أدائه واجبه في الغرفة الصفية، في مدرسة الشهيد راشد الزيود في لواء الهاشمية في محافظة الزرقاء.

وقال معلمون في المدرسة إن الطالب كرر اعتداءه على نفس المعلم في ساحة المدرسة، مما دفع المعلمين في المدرسة إلى الاتصال بالأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراء المناسب، وعلى اثرها قام ولي أمر الطالب وشقيقه بالاعتداء لفظيا على المدرسة والمعلمين.

وأضاف المعلمون أنه تم نقل المعلم للمستشفى للعلاج، وتوجه جميع معلمي المدرسة إلى متصرفية لواء الهاشمية لتقديم شكوى بحق المعتدين.

وأشار المعلمون إلى أنهم سيعلقون الدوام لحين إلقاء القبض على المعتدين، وتأمين أمن وحماية المدرسة والمعلمين.

من جانبها تابعت نقابة المعلمين الأردنيين حيثيات الحادثة وما زالت القضية مفتوحة حتى هذه اللحظة، التي أكدت على رفض كل أشكال الاعتداء على المعلمين والكوادر التدريسية، ومحملة الحكومة مسؤولية استمرار مسلسل الاعتداء على المعلمين بعدم تغليظ العقوبات وعدم إقرار قانون أمن وحماية المعلم.

80