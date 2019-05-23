خامنئي يطمئن الشباب الإيرانيين بانهم سيشهدون زوال إسرائيل والحضارة الأمريكية المنحطة

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله على خامنئي أمس الأربعاء في تعليقات نشرها موقعه الرسمي على الإنترنت إن الشباب الإيراني سيشهد زوال إسرائيل والحضارة الأمريكية.

وأضاف خامنئي في اجتماع مع الطلبة الجامعيين وممثلي اللجان الطلابية “فلتثقوا أيها الشباب بأنكم ستشهدون زوال أعداء البشرية أي الحضارة الأمريكية المنحطّة وزوال إسرائيل”.

وعن القول بأن إقرار الاتفاق النووي يعود إلى قائد الثورة الإسلامية”، أجاب الخامنئي: “أنتم بالطبع تتمتعون بالذكاء ولديكم أعين ترون بها وتدركون الأمور كلها. من الواضح في تلك الرسالة التي وجهتها للمسؤولين بشأن الاتفاق النووي شروط الموافقة عليه. لقد ذكرت في تلك الرسالة شروط للموافقة على الاتفاق النووي”.

وتابع:”لم أكن أعتقد كثيرا بالاتفاق النووي بتلك الصورة التي تحقّق بها وقد قلنا مرارا هذا الأمر للسيد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية المحترم ووجهنا لهم عدّة ملاحظات بهذا الشأن”.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعدما عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط بما في ذلك إرسال حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

يذكر أن خامنئي قال الأسبوع الماضي إنه لن تكون هناك حرب مع الولايات المتحدة.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي وعاود فرض العقوبات على طهران قائلا إن الاتفاق لم يتطرق لبرنامجها الصاروخي ولما يعتبره تأثيرها الخبيث في المنطقة.