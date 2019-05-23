خالد مشعل يلتقي مهاتير محمد لبحث مخاطر صفقة القرن

استقبل رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد امس الأربعاء، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، وتناولا أهم تطورات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها “صفقة القرن” التي تنوي الإدارة الأمريكية الكشف عن تفاصيلها الشهر المقبل.

وقال مشعل في تصريح صحفي عقب استقبال مهاتير محمد وفدا من حركة حماس بالعاصمة الإدارية لماليزيا “بوتراجاي”، إن “المحادثات تناولت صفقة القرن”، مشددا على أن هذه الصفقة الأمريكية “تسعى لإجهاض النضال الفلسطيني”.

وأضاف أن “سياسات إسرائيل في المنطقة تهدف إلى تغيير هوية القدس وقمع سكان قطاع غزة”، مشيدا بدور مهاتير محمد الفعال في وقف الهجمات ضد الشعب الفلسطيني في غزة، إلى جانب مساندته للقضية الفلسطينية ومواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

ونوه مشعل إلى أن لقاءه بالزعيم الماليزي كان إيجابيا، وتعهد له بتقديم منح دراسية للطلاب الفلسطينيين في 12 جامعة ماليزية، مطالبا بضرورة تركيز العالم الإسلامي والعالم بأسره على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم استعادة حقوق الشعب الفلسطيني.