4 إصابات، احداها خطرة، في مشاجرة عائلية بلواء دير علا

أصيب أربعة أشخاص، أحدهم بحالة خطرة، في مشاجرة عائلية بمنطقة المشاهرة بلواء ديرعلا ليل امس.

وبحسب مصدر امني فان شجارا قد اندلع بين عدد من الأقارب استخدمت فيه الأسلحة النارية والبيضاء والهروات، ما أدى الى اصابة اثنين بأعيرة نارية، واثنين برضوض في مختلف انحاء الجسم، مضيفا انه جرى نقل المصابين الى مستشفى الاميرة ايمان وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادث.

مدير المستشفى الدكتور ناصر العبادي قال، إن أربعة اشخاص اسعفوا الى المستشفى أحدهم حالته خطرة، مشيرا الى انه جرى تحويل حالتين الى مستشفى الحسين ومدينة الحسين الطبية لاستكمال العلاج.