“مملكة الغجر” ترفض وفاة فيفي عبده في الحلقة العاشرة

تواصل الفنانة فيفي عبده، تصوير دورها في مسلسل «مملكة الغجر»، الذي يتم عرضه حاليًا على عدد من القنوات المصرية والعربية.

ونفت الفنانة فيفي عبده، في تصريحات صحفية، ماتردد حول انتهاء شخصية «نعمة» التي تجسدها في المسلسل، مع الحلقة العاشرة من أحداث العمل.

وأكدت فيفي أنها مازالت تصور دورها حاليًا، فلم يتبق سوى يوم واحد للتصوير، ويتم الانتهاء من تصويره كاملاً.

من جانبه، قال الكاتب محمد الغيطي، إنه لاصحة لما تردد حول موت شخصية «نعمة» التي تجسدها الفنانة فيفي عبده، في الحلقة العاشرة، مؤكدًا أن تلك الشخصية موجودة في أحداث المسلسل بشكل يومي وحتى الحلقة الأخيرة، لأنها لشخصية «محورية»، كما تحمل مفاجأة قوية في الحلقة الأخيرة.

يُذكر أن مسلسل «مملكة الغجر»، حقق نسب مشاهدة عالية في الدول العربية التي يعرض على بعض شاشاتها.

يتناول مسلسل «مملكة الغجر» حياة «الغجر» بشكل جديد، ويقدم لأول مرة على مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحِمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.