تصاعد التكهنات حول ابعاد عادل امام عن الموسم الرمضاني لاسباب سياسية 

اليهود اشرار التاريخ.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يفرج عن مستندات تثبت ان الموساد علم مسبقاً بهجمات 11 سبتمبر
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جرينتش+2 11:02
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