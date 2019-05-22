اين حرمة رمضان.. سرقة كوابل تقطع المياه عن مناطق بدير علا

قالت وزارة المياه والري ان عملية سرقة كوابل كهرباء وتخريب مقصود في 3 ابار في منطقة ابو الزيغان تسببت بانقطاع المياه عن مناطق واسعة في دير علا بالأغوار، حيث تتزود دير علا من هذه الابار بطاقة 150 م3/ ساعة .

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عمر سلامة ان هذه الاعتداءات المتكررة على آبار المياه المزودة للمياه في محافظة البلقاء، وخاصة آبار دير علا، قد “تسببت بإحداث ارباكات في برامج التوزيع للمناطق”، مشيرا الى أن ابار ابو الزيغان (2،9،10) المسيجة بأسيجة حماية وعليها بوابات حديدية وتقع بالقرب من سيل الزرقاء في وادي الحوارات والتي توفر نحو 300 م3/ساعة من المياه، قد”تعرضت مساء امس الثلاثاء لسرقة الكوابل الكهربائية وقصها وتخريب لوحات التشغيل وخلع البوابات ما ادى الى توقفها”، مبينا ان الاجهزة الامنية تقوم بالبحث والتحري للقبض على الفاعلين .

وأوضح ان هذه المعيقات هي خارج سيطرة سلطة المياه وأثرت بشكل كبير على نقص كميات المياه لمناطق الدور في دير علا، مشيرا الى ان الكوادر الفنية تعمل على اعادة تصويب الوضع، واعادة تشغيل هذه الابار بالسرعة الممكنة.