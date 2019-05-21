وفاة عامل من جنسية عربية بحادث سقوط في محافظة اربد

توفي شخص من جنسية عربية نتيجة سقوطه أثناء قيامه بأعمال إنشائية في منطقة ايدون بمحافظة اربد.
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، انه تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأميرة بديعة الحكومي .
من موقع المتقاعد من العمل العام، والمتباعد عن وقائع الحالة الاردنية الراهنة، الحظ بعين التوجس والقلق... إقرأ المقال
توفي شخص من جنسية عربية نتيجة سقوطه أثناء قيامه بأعمال إنشائية في منطقة ايدون بمحافظة اربد.
وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، انه تم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأميرة بديعة الحكومي .
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