محكمة الاحتلال تفرض غرامة بقيمة ١٣مليون دولار على والدة الشهيد “أشرف نعالوة” بطل عملية بركان

فرضت محكمة “سالم” العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، غرامة مالية قيمتها 50 مليون شيكل (13 مليون و890 دولارًا) على والدة الشهيد أشرف نعالوة.

وذكرت المحكمة الإسرائيلية في قرارها أن الغرامة ستدفعها “أم أشرف” لأهالي القتلى المستوطنين الذين قُتلوا في عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد في المجمع الصناعي الاستيطاني “بركان” العام المنصرم.

وقال مركز “أسرى فلسطين” للدراسات، إن القاضية العسكرية في محكمة سالم أبلغت المحامية ميراڤ خوري (ترافع عن أم أشرف) أن أهالي قتلى عملية نعالوة تقدموا بطلب ذلك من المحكمة وتم قبوله.

وأوضح المركز الحقوقي في بيان له اليوم الثلاثاء، أن طلب أهالي المستوطنين القتلى ينص على دفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون شيكل، وحكم بالسجن لمدة 5 سنوات.

وفي 7 تشرين أول/ أكتوبر 2018، نفذ أشرف نعالوة عملية إطلاق نار على ثلاثة مستوطنين بمصنع كان يعمل فيه بالمنطقة الاستيطانية “بركان” بالضفة الغربية، وقتل اثنين وأصاب الثالث.

وبعد نحو شهرين من مطاردته، اغتالت وحدة خاصة إسرائيلية “نعالوة” في منزل كان يختبئ فيه بمخيم “عسكر الجديد” شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.