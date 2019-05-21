عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي يصل حالياً إلى (232) ألف رجل وامرأة

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، بأن العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان قد وصل حالياً إلى (232) ألف متقاعد، منهم (39) ألفاً من الإناث وبنسبة (17%) من إجمالي المتقاعدين، كما بلغ عدد المتقاعدين غير الأردنيين (6621) متقاعداً يشكلون ما نسبته (2.8%) من متقاعدي الضمان.

وكشف الصبيحي عن أن متقاعدي المبكر يشكّلون ما نسبته (48%) من العدد الإجمالي للمتقاعدين، مبيّناً أن متوسط العمر لكافة المتقاعدين عند استحقاق رواتبهم التقاعدية بلغ (52) سنة.

وأضاف بأن عدد متقاعدي الضمان الذين حصلوا على رواتب تقاعدية عبر الاشتراك الاختياري المتاح للأردنيين بلغ (38600) متقاعد، وأشار بأن المتوسط العام للرواتب التقاعدية بكافة أنواعها بلغ (431) ديناراً، كاشفاً أن فاتورة التقاعد الشهرية تناهز حالياً (93) مليون دينار، وأن المعدل الشهري للمتقاعدين الجدد يتراوح ما بين (1300 إلى 1500) متقاعد جديد.

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