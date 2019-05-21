دعاء بالشفاء.. إصابة الفنان محمد نجم بجلطة دماغية ونقله للعناية المركزة

تعرض الفنان الكوميدي المصري، محمد نجم، للإصابة بجلطة دماغية نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات الدقي، ويخضع حاليا للعلاج داخل العناية المركزة.

كان الفنان طلعت زكريا قد طلب من جمهوره الدعاء بالشفاء للفنان الكبير محمد نجم، دون أن يوضح أي شيء عن مرضه، أو أي تفاصيل أخرى، وفقا لموقع صحيفة “الجمهورية” المصرية.

واكتسب الفنان الكبير محمد نجم، شهرته من خلال الأعمال المسرحية الكوميدية التي قدمها مثل مسرحيات “عش المجانين”، “أعقل يا مجنون”، “عبده يتحدى رامبو”، “أولاد دراكولا”، “البلدوزر”.

ولد الفنان محمد نجم في 15 يناير/ كانون الثاني 1944، في قرية الغار، مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية المصرية، وتزوج من شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وتدعى “يسرية”، وله ابن يدعى “شريف”.

نشأ في فرقة عبد المنعم مدبولي، وبدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، ثم أسس مسرحه الخاص باسمه، كما أسس فرقته الكوميدية، المعروفة باسم “فرقة نجم”، وابتعد عن الأدوار السينمائية والتليفزيونية.

قدم أول أعماله المسرحية عام 1968، في مسرحية “موزة و3 سكاكين”، وشهدت تلك المسرحية ظهور الفنان محمد صبحي على المسرح، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.