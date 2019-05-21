ترطيب الغرف يسهم بقوة في مكافحة الانفلونزا وسرعة الشفاء منها

توصل علماء جامعة ييل الأمريكية إلى استنتاج مفاده، أن انخفاض نسبة الرطوبة هو سبب إصابة الناس بالإنفلونزا وموتهم في فصل الشتاء.

وبحسب موقع YaleNews فقد أجرى الباحثون تجارب على فئران معدلة وراثيا لها جهاز مناعة كالجهاز المناعي للإنسان. ووضعت هذه الفئران في حجرات ذات درجة حرارة واحدة، ولكن بنسبة رطوبة اعتيادية أو منخفضة، وبعد ذلك لقحوها بفيروس إنفلونزا A.

واتضح من هذه العملية، أن الرطوبة المنخفضة تقلص فعالية الأهداب الموجودة على سطح خلايا الممرات التنفسية في إزالة أجزاء الفيروسات والمخاط. كما أنها تخفض قدرة خلايا الرئتين في إصلاح التلف الذي تسببه الفيروسات. علاوة على هذا لاحظ الباحثون اضطراب عمل المناعة الفطرية، التي تتميز بإنتاج الانتروفيرون والمركبات التي ترسل إشارات إلى الخلايا المجاورة تحذرها من الفيروسات.

ويقول العلماء، إن زيادة نسبة بخار الماء في هواء الغرف بواسطة أجهزة الترطيب تساعد على تخفيض وتخفيف أعراض الإنفلونزا والشفاء العاجل منها.