قال ان الوضع السوري الآن افضل.. الاسد يؤكد أنه لا يمكن لإنسان يخون الوطن أن يكون مؤمناً صادقاً
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جرينتش+2 04:39
اسرائيل تستخدم الطائرات الانتحارية ضد اهداف سورية ولكن دفاعها الجوي بالمرصاد

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