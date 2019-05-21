إطلاق نار على محوليّن للكهرباء في مؤتة يؤدي لانقطاع التيار

أقدم مجهولون على إطلاق النار على محولي كهرباء في بلدة مؤتة بمحافظة الكرك ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد من المشتركين.

وقال مدير كهرباء الكرك المهندس بكر الرواشدة: إن المحولين تعرضا لإطلاق نار صباح اليوم الثلاثاء ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 550 مشتركا، موضحا انه تم إبلاغ محافظ الكرك والأجهزة الأمنية المختصة بالحادثة، فيما تقوم كوادر الشركة بإصلاح الأعطال في المحولين بهدف إعادة التيار الكهربائي للمواطنين بأسرع وقت، آخذين بالاعتبار الظروف الجوية الحارة والصوم.

وأكد الرواشدة أن تكرار هذه الحوادث بات مدعاة للقلق، ما يتطلب تعاونا من الأهالي وعدم التستر على أي شخص يعتدي على الممتلكات العامة.

وأشار الى الضرر الذي يلحق بالمواطنين نتيجة هذه التصرفات غير المسؤولة، وكذلك الخسائر الكبيرة التي تلحق بالشركة، مشيرا الى أن استبدال المحولات قد لا يكون ممكنا في كل وقت لعدم توافرها، ما يتطلب وقفة حقيقية من مختلف الجهات لمنع مثل هذه الممارسات غير المسؤولة.