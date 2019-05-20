"انتهكوا حرمات النساء".. هكذا امر البشير الاخواني ضباطه لاغتصاب المتظاهرات بعدما زادت اعدادهن عن عدد الرجال
أهم العناوين
جرينتش+2 09:13
ليبرمان الهارب من غزة.. يعود بصوت مرتفع.. لماذا ؟

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني