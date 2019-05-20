"انتهكوا حرمات النساء".. هكذا امر البشير الاخواني ضباطه لاغتصاب المتظاهرات بعدما زادت اعدادهن عن عدد الرجال
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بغياب طاهر المصري.. أحمد عبيدات يشهر في مؤتمر صحفي اليوم “التجمع الوطني للتغيير”

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