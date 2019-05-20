القبض على شخص بحوزته مجموعة من القطع الأثرية شمال العاصمة

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في قسم أمن وقائي شمال عمان حول قيام أحد الأشخاص بإخفاء مجموعة من القطع الأثرية ، حيث بوشرت التحقيقات لإلقاء القبض عليه وضبط ما بحوزته من قطع أثرية.

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه جرى تحديد مكان تواجد ذلك الشخص وأُلقي القبض عليه وبحوزته مجموعة من القطع الفخارية والأحجار البازلتية ذات النقوش التاريخية وقطع نقدية ذات قيمة تاريخية، وجميعها تعود للعصور القديمة، وبعضها يصل أعمارها إلى ألفي عام، بالإضافة لمجموعة من التماثيل المقلدة والتي لا تحمل أية قيمة أثرية ، والتحقيقات مستمرة.