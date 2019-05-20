السلطات المصرية تعلن اليوم عن مقتل 12 اخوانياً مسلحاً  في القاهرة

قتل 12 عضوا في حركة حسم الإسلامية المنبثقة عن حركة الإخوان المسلمين في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة التي داهمت منزلين كانوا يقيمون فيهما في القاهرة، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية ليل الأحد الاثنين.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إصابة 17 شخصا بجروح في تفجير استهدف حافلة كانت تقلهم بالقرب من الأهرامات في القاهرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء. ولم تتطرق وزارة الداخلية الى وجود صلة بين المداهمة والاعتداء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تمّ رصد “اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة”. ولدى مداهمة الشقة، “قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات التي تعاملت معها على الفور ما أسفر عن مصرع سبعة من تلك العناصر”.

وتابعت أنه تمّ مداهمة شقة أخرى في دائرة قسم الشروق في شرق القاهرة حيث “أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية (الإخوان المسلمون)” ما أدى الى “مصرع خمسة (من شاغليها) عثر بحوزتهم على بنادق آلية” وذخيرة.

وقال بيان الداخلية إن المعلومات التي حصلت عليها الأجهزة الأمنية “تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي بالخارج لعناصر “حركة حسم” المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة”.

وعقب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي. وقتل في الحملة أكثر من ألف من أنصار الإخوان في يوم واحد هو الرابع عشر من آب/أغسطس 2014. كما تمّ توقيف آلاف الأنصار والأعضاء في الجماعة، وصدرت أحكام بالإعدام على عشرات منهم.

وتؤكد أجهزة الأمن المصرية أن حركة حسم التي ظهرت في العام 2016 منبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين. وتبنت الحركة بعض الهجمات الدامية التي استهدفت خصوصا قضاة وضباط شرطة.

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