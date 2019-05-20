اسوة حسنة.. ملياردير أمريكي اسود يفاجئ طلاباً بتسديد ديونهم الجامعية

أعلن ملياردير أمريكي، مفاجأة لطلاب جامعيين متخرجين من إحدى الجامعات الأمريكية، بعد أن أثقلتهم الديون الجامعية ونغصت عليهم فرحتهم بالانتهاء من فصول الدراسة.

وبحسب تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن الملياردير الذي أسس شركة “فيستا إكويتي بارتنرز”، روبرت ف. سميث، وأصبح أغنى رجل أسود في أمريكا، نقل الأخبار السارة للطلاب الجامعيين، قائلا في حفل تخرجهم في كلية “مورهاوس” إنه وعائلته سوف يسددون كامل ديون الطلاب الخريجين، ما يحررهم منها لبدء الفصل التالي من حياتهم.

جاء هذا الإعلان في وقت تزايدت فيه الدعوات في جميع أنحاء أمريكا لفعل شيء حيال العبء المتزايد لديون قروض الطلاب، التي تضاعفت أكثر من الضعف في العقد الماضي.

وجعل المرشحون الرئاسيون، مثل إليزابيث وارين، إلغاء الديون الجامعية، بمثابة خطة أساسية في برامج حملاتهم الانتخابية، وتتحرك بعض الولايات والمؤسسات لجعل المدارس خالية من الرسوم الدراسية.

وكان موظفو مورهاوس يتدافعون يوم امس الأحد لحساب إجمالي ديون القروض الطلابية للطلبة الخريجين لعام 2019. وفقا للأرقام المنشورة، فقد تخرجت الدفعات الحديثة وهناك إجمالي دين قروض عليهم يقدر بـ10 ملايين دولار تقريبا.