لاول مرة.. خطيبة خاشقجي التركية تعلن تعاطفها مع السعودية!!!

تحدثت خديجة جنكيز، خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، عن الهجوم الذي استهدف محطتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.

وقالت جنكيز، في تغريدة لها على صفحتها عبر “تويتر” من العاصمة الأمريكية، واشنطن: “ترددت كثيرا قبل كتابة هذه التغريدة، ولكن إنسانيتي وتربيتي غلبا حزني وغضبي.. أدين وبشدة العمل الإرهابي البشع الذي راح ضحيته الأبرياء التي تعرضت له مصفاة البترول السعودية، وعزائي لأسر الضحايا نسأل الله لهم الرحمة”.

​وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة السعودية قد اعلن، يوم الثلاثاء الماضي، عن”استهداف محدود” لمحطتي الضخ البترولية، التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وأضاف أن “الجهات المختصة باشرت مسؤولياتها بالموقعين، وسيتم الإعلان لاحقا بأي مستجدات”، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

بدوره، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن “استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة”.

وأعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية.

يأتي ذلك بعدما قالت قناة “المسيرة”، التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية، إن “سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية نفذ عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية”.

ونقلت القناة عن مصدر عسكري، تأكيده أن “7 طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية”، دون أن تحدد الأهداف أو متى وقعت الهجمات.

وأشار المصدر إلى أن “هذه العملية العسكرية الواسعة تأتي ردا على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا”، مضيفا أن “أنصار الله مستعدة لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار الجائر”.