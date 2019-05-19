أمانة عمان تتعامل مع 156 مخالفة ازعاج وطمم عشوائي وقذف رملي في رمضان

تعاملت دائرة رقابة الإعمار في أمانة عمان مع 156 ملاحظة منذ بداية شهر رمضان المبارك تنوعت بين إزعاج من أعمال إنشائية وبناء مخالف، منها 112 ملاحظة وردت خلال الفترة ما بين ساعات العصر والمساء حول الإستمرار في العمل خارج الأوقات المحددة .

وكانت أمانة عمان حددت أوقات العمل المسموح بها لورش المشروعات العمرانية خلال الشهر الفضيل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً .

وجددت التأكيد على استقبال ملاحظات المواطنين بخصوص الإزعاجات أو المخالفات على أرقام غرف الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971/ 06، أو من خلال مديريات المناطق التابعة لها.

وتوزعت الملاحظات التي تلقتها الأمانة حول مخالفات الأعمال الإنشائية، وطرح الطمم العشوائي، والبناء المخالف، والقذف الرملي.

وشددت الأمانة على ضرورة التزام شركات المقاولات وأصحاب العمل بعدم القيام بأي أعمال خارج الأوقات المحددة أو أيام الجمع والعطل الرسمية وتحت طائلة المسؤولية حرصا على راحة المواطنين وتجنب الإزعاج الناتج عن الورش .

وتعمل كوادر رقابة الإعمار على مدار 24 ساعة على ضبط أي تجاوزات تتسبب في إزعاج وإقلاق راحة المواطنين خلال الفترة من بعد الإفطار وحتى ساعات الصباح خلال الشهر الفضيل وبالتنسيق مع الحاكم الإداري والمراكز الأمنية .