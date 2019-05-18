مستخدماً الامثال العربية.. رئيس الشاباك ديختر يهدد الفلسطينيين بنكبة جديدة

هدد رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، رئيس الشاباك الأسبق آفي ديختر بتهجير الفلسطينيين للمرة الثالثة بعد ما حدث لهم في النكبة والنكسة.

وقال ديختر امس الجمعة إنه “انتهى أخيرًا من إصلاح الضرر الذي ألحقه سقوط صاروخ بفناء بيته في عسقلان خلال موجة التصعيد الأخيرة”.

وكتب ديختر عبر حسابه في “تويتر”: “انتهينا من إصلاح أضرار الصاروخ الذي أصاب فناء بيتي الأسبوع الماضي، وأقول للفلسطينيين بالعربية يا جبل ما يهزك ريح”.

وتابع “لن يحركنا شيء من أرض إسرائيل، ولن يحركني أحد من عسقلان، إذا لم يفهم الفلسطينيون الرسالة فسنقوم بتهجيرهم كما فعل آباؤنا لآبائهم الذين لم يفهموا الرسالة قبل 71 عامًا وقبل 52 عامًا”، على حد زعمه.

وكان صاروخ أصاب مدخل منزل ديختر الذي يستوطن مدينة عسقلان المحتلة خلال جولة التصعيد الأخيرة قبل نحو أسبوعين، وتسبب بأضرار كبيرة في المكان.